26.10.2019, 15:28

В Ласнамяэ состоится воркшоп по вырезанию тыкв-светильников к Хэллоину


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В Ласнамяэ состоится воркшоп по вырезанию тыкв-светильников к Хэллоину
Foto: imago/Arnulf Hettrich

Очень активный и урожайный второй сезон огорода Лаагна заканчивается. Поэтому организаторы приглашают огородников и вообще всех заинтересованных в воскресенье 27 октября на финальное мероприятие.

Начало в 14.00. В 16:00 состоится воркшоп по вырезанию тыкв-светильников к Хэллоину.

Участников мастер-класса просят принести с собой тыкву и острый нож.

Огород Лаагна – это открытое для всех место, где мы совместно выращиваем съедобные растения и развиваем добрососедские отношения.

За деятельностью огорода можно следить в группе “Городское садоводство в Ласнамяэ”.

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