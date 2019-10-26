26.10.2019, 15:28
В Ласнамяэ состоится воркшоп по вырезанию тыкв-светильников к Хэллоину
Очень активный и урожайный второй сезон огорода Лаагна заканчивается. Поэтому организаторы приглашают огородников и вообще всех заинтересованных в воскресенье 27 октября на финальное мероприятие.
Начало в 14.00. В 16:00 состоится воркшоп по вырезанию тыкв-светильников к Хэллоину.
Участников мастер-класса просят принести с собой тыкву и острый нож.
Огород Лаагна – это открытое для всех место, где мы совместно выращиваем съедобные растения и развиваем добрососедские отношения.
За деятельностью огорода можно следить в группе “Городское садоводство в Ласнамяэ”.
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