В Ласнамяэ снова можно будет бесплатно сдать опасные отходы

Сдавать можно следующие отходы: свинцовые аккумуляторы, батарейки и миниаккумуляторы, аккумуляторные кислоты, остатки масел и масляные фильтры, просроченные лекарства, остатки клея, красок, лаков и растворителей, садовые ядохимикаты, остатки удобрений, фото- и прочие бытовые химикаты, ртутные отходы, в том числе лампы дневного света, отходы электротехники и электроники.

Ласнамяэ, 10 ноября

10.00-10.20 у контейнеров для тары на стадионе "Катлери"

10.35-10.55 на стоянке между домами 66 и 70 на улице Ляэнемере

11.15-11.35 перед домом 54 по улице Юмера

11.50-12.05 перед домом 4 по улице Кярбери

12.25-12.40 у дома 20 по улице Вирби

13.00-13.20 на площадке перед домами 63 и 65 по улице Пунане

13.30-13.50 на стоянке у дома 80 по улице Паэ

14.00-14.20 на стоянке по адресу: улица Палласти, 30а.

9 ноября сбор будет производиться в Мустамяэ и Пыхья-Таллинне, 10 ноября — в Ласнамяэ и Пирита, 16 ноября — в Кристийне и Хааберсти и 17 ноября — в Кесклинне и Нымме.

Опасные отходы можно и самостоятельно сдавать на станции обработки отходов Таллинна. Дополнительная ифнормация на портале: www.tallinn.ee/jaatmed и смарт-карте http://arcg.is/0munie.