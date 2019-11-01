В Ласнамяэ снова можно будет бесплатно сдать опасные отходы
Этой осенью жители Таллинна снова смогут бесплатно сдать опасные отходы. Специальные пункты сбора опасных отходов в Ласнамяэ будут открыты в воскресенье, 10 ноября.
Этой осенью жители Таллинна снова смогут бесплатно сдать опасные отходы. Специальные пункты сбора опасных отходов в Ласнамяэ будут открыты в воскресенье, 10 ноября.
Сдавать можно следующие отходы: свинцовые аккумуляторы, батарейки и миниаккумуляторы, аккумуляторные кислоты, остатки масел и масляные фильтры, просроченные лекарства, остатки клея, красок, лаков и растворителей, садовые ядохимикаты, остатки удобрений, фото- и прочие бытовые химикаты, ртутные отходы, в том числе лампы дневного света, отходы электротехники и электроники.
Ласнамяэ, 10 ноября
10.00-10.20 у контейнеров для тары на стадионе "Катлери"
10.35-10.55 на стоянке между домами 66 и 70 на улице Ляэнемере
11.15-11.35 перед домом 54 по улице Юмера
11.50-12.05 перед домом 4 по улице Кярбери
12.25-12.40 у дома 20 по улице Вирби
13.00-13.20 на площадке перед домами 63 и 65 по улице Пунане
13.30-13.50 на стоянке у дома 80 по улице Паэ
14.00-14.20 на стоянке по адресу: улица Палласти, 30а.
9 ноября сбор будет производиться в Мустамяэ и Пыхья-Таллинне, 10 ноября — в Ласнамяэ и Пирита, 16 ноября — в Кристийне и Хааберсти и 17 ноября — в Кесклинне и Нымме.
Опасные отходы можно и самостоятельно сдавать на станции обработки отходов Таллинна. Дополнительная ифнормация на портале: www.tallinn.ee/jaatmed и смарт-карте http://arcg.is/0munie.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Слова отца об убийстве его сына в детсаду в Нарьян-Маре
Ложь на смертном одре: как Горбачев обманул умирающую жену
Убийца девочки в Саратове раскрыл ужасные детали преступления
Вот как вернуть карту, которую «съел» банкомат: все просто