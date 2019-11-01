01.11.2019, 08:00

В Ласнамяэ снова можно будет бесплатно сдать опасные отходы

в других районах тоже!
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В Ласнамяэ снова можно будет бесплатно сдать опасные отходы
Foto: Raivo Tasso

Этой осенью жители Таллинна снова смогут бесплатно сдать опасные отходы. Специальные пункты сбора опасных отходов в Ласнамяэ будут открыты в воскресенье, 10 ноября.

Сдавать можно следующие отходы: свинцовые аккумуляторы, батарейки и миниаккумуляторы, аккумуляторные кислоты, остатки масел и масляные фильтры, просроченные лекарства, остатки клея, красок, лаков и растворителей, садовые ядохимикаты, остатки удобрений, фото- и прочие бытовые химикаты, ртутные отходы, в том числе лампы дневного света, отходы электротехники и электроники.

Ласнамяэ, 10 ноября

10.00-10.20 у контейнеров для тары на стадионе "Катлери"
10.35-10.55 на стоянке между домами 66 и 70 на улице Ляэнемере
11.15-11.35 перед домом 54 по улице Юмера
11.50-12.05 перед домом 4 по улице Кярбери
12.25-12.40 у дома 20 по улице Вирби
13.00-13.20 на площадке перед домами 63 и 65 по улице Пунане
13.30-13.50 на стоянке у дома 80 по улице Паэ
14.00-14.20 на стоянке по адресу: улица Палласти, 30а.

9 ноября сбор будет производиться в Мустамяэ и Пыхья-Таллинне, 10 ноября — в Ласнамяэ и Пирита, 16 ноября — в Кристийне и Хааберсти и 17 ноября — в Кесклинне и Нымме.

Опасные отходы можно и самостоятельно сдавать на станции обработки отходов Таллинна. Дополнительная ифнормация на портале: www.tallinn.ee/jaatmed и смарт-карте http://arcg.is/0munie.

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