16.11.2019, 17:29

В Ласнамяэ русскоязычные школы Эстонии определили лучших в литературном соревновании


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В Ласнамяэ русскоязычные школы Эстонии определили лучших в литературном соревновании
Lasnamäe linnaosavalitsus

В Ласнамяэской русской гимназии в восьмой раз прошло мероприятие в рамках всеэстонского проекта ”По страницам эстонских писателей”. В этот раз встреча представителей русскоязычных школ Эстонии была приурочена к 90-летию замечательного художника и писателя Эдгара Вальтера.

10 школ со всей Эстонии выполняли задания и отвечали на вопросы викторины о жизни и творчестве эстонского писателя. Вопросы были очень трудные, но дети с ними вполне справлялись.

”Такой замечательный проект, инициированный и ставший традицией Ласнамяэской русской гимназии, все больше молодежи приобщает к эстонской литературе”, — сказал Андрес Вяэн, старейшина района Ласнамяэ.

В проекте приняли участие Таллиннская еврейская школа, Маардуская основная школа, Ласнамяэская русская гимназия, Аннелиннаская гимназия города Тарту, Таллинская Ласнамяэская гимназия, Таллиннская Паэская гимназия, Таллиннская Тынисмяэская реальная школа, частная школа "Интеллект" города Кохтла-Ярве, Таллиннская гимназия Ляэнемере и Таллинская Мустйыэская гимназия.

Конечно, как и в каждом соревновании, были победители. Первое место заняла Тынисмяэская реальная школа, второе — Таллинская Ласнамяэская гимназия и третье место присудили Таллиннской Паэской гимназии.

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