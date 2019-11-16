В Ласнамяэ русскоязычные школы Эстонии определили лучших в литературном соревновании

10 школ со всей Эстонии выполняли задания и отвечали на вопросы викторины о жизни и творчестве эстонского писателя. Вопросы были очень трудные, но дети с ними вполне справлялись.

”Такой замечательный проект, инициированный и ставший традицией Ласнамяэской русской гимназии, все больше молодежи приобщает к эстонской литературе”, — сказал Андрес Вяэн, старейшина района Ласнамяэ.

В проекте приняли участие Таллиннская еврейская школа, Маардуская основная школа, Ласнамяэская русская гимназия, Аннелиннаская гимназия города Тарту, Таллинская Ласнамяэская гимназия, Таллиннская Паэская гимназия, Таллиннская Тынисмяэская реальная школа, частная школа "Интеллект" города Кохтла-Ярве, Таллиннская гимназия Ляэнемере и Таллинская Мустйыэская гимназия.