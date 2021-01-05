В Ласнамяэ работают 12 пунктов по сбору новогодних елок
До 19 января в микрорайонах Ласнамяэ открыты специальные пункты, куда жители могут бесплатно отнести рождественские ёлки. Из них сделают покрытие для лесных дорожек в парке Тондираба.
До 19 января в микрорайонах Ласнамяэ открыты специальные пункты, куда жители могут бесплатно отнести рождественские ёлки. Из них сделают покрытие для лесных дорожек в парке Тондираба.
”Рождественские елки не являются бытовыми отходами, а относятся к категории крупногабаритного мусора. Если сложить их около мусорных контейнеров, за их вывоз придется платить отдельно. Поэтому мы предлагаем жителям Ласнамяэ бесплатно утилизировать свои ёлки, пихты и другие новогодние деревья не только экологично, но и с пользой для района — елки, оставленные в специальных местах по всему Ласнамяэ, измельчат в древесную щепу для покрытия лесных троп в строящемся парке Тондираба,” — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.
Площадки для сбора старых рождественских елок находятся в 12 хорошо доступных местах и доступны до 19 января. Сдаваемые натуральные елки нельзя упаковывать в полиэтилен, также необходимо снять с них все украшения.
Места для сбора ёлок в Ласнамяэ:
· Угол улиц Маяка и Ласнамяэ;
· Площадка перед зданием по адресу Паэ, 48а;
· Площадка у здания по адресу Выру, 16;
· Площадка за зданием по адресу Викерлазе, 13 (улица Каху);
· Площадка между магазином Grossi и школой в микрорайоне Катлери;
· Площадка перед Ляэнемеэре теэ, 8;
· Площадка возле Ляэнемеэре теэ, 19;
· Площадка напротив здания по адресу Кивила, 34;
· Площадка перед зданием по адресу Махтра, 9;
· Площадка между зданиями по адресу Раадику, 4 и Раадику, 8;
· Площадка между магазином Grossi и Ümera Maxima;
· Площадка перед зданием по адресу Калевипоя, 10 (со стороны улицы Викерлазе).
Управа района просит не выбрасывать в предназначенные для рождественских елок места бытовой и строительный мусор и другие отходы. Также нельзя оставлять елки в зеленых зонах или около мусорных контейнеров.
Рождественские елки можно также сдать на станции сбора отходов в Пярнамяэ, Пальяссааре, Рахумяэ и Пяэскюла. Дополнительная информация - здесь.
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