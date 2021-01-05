В Ласнамяэ работают 12 пунктов по сбору новогодних елок

”Рождественские елки не являются бытовыми отходами, а относятся к категории крупногабаритного мусора. Если сложить их около мусорных контейнеров, за их вывоз придется платить отдельно. Поэтому мы предлагаем жителям Ласнамяэ бесплатно утилизировать свои ёлки, пихты и другие новогодние деревья не только экологично, но и с пользой для района — елки, оставленные в специальных местах по всему Ласнамяэ, измельчат в древесную щепу для покрытия лесных троп в строящемся парке Тондираба,” — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

Площадки для сбора старых рождественских елок находятся в 12 хорошо доступных местах и доступны до 19 января. Сдаваемые натуральные елки нельзя упаковывать в полиэтилен, также необходимо снять с них все украшения.

Места для сбора ёлок в Ласнамяэ:

· Угол улиц Маяка и Ласнамяэ;

· Площадка перед зданием по адресу Паэ, 48а;

· Площадка у здания по адресу Выру, 16;

· Площадка за зданием по адресу Викерлазе, 13 (улица Каху);

· Площадка между магазином Grossi и школой в микрорайоне Катлери;

· Площадка перед Ляэнемеэре теэ, 8;

· Площадка возле Ляэнемеэре теэ, 19;

· Площадка напротив здания по адресу Кивила, 34;

· Площадка перед зданием по адресу Махтра, 9;

· Площадка между зданиями по адресу Раадику, 4 и Раадику, 8;

· Площадка между магазином Grossi и Ümera Maxima;

· Площадка перед зданием по адресу Калевипоя, 10 (со стороны улицы Викерлазе).

Управа района просит не выбрасывать в предназначенные для рождественских елок места бытовой и строительный мусор и другие отходы. Также нельзя оставлять елки в зеленых зонах или около мусорных контейнеров.

Рождественские елки можно также сдать на станции сбора отходов в Пярнамяэ, Пальяссааре, Рахумяэ и Пяэскюла. Дополнительная информация - здесь.