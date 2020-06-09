В Ласнамяэ пройдет рейд по сбору опасных отходов
В воскресенье, 14 июня сдать опасные отходы в Ласнамяэ можно будет в 14 пунктах приема.
В воскресенье, 14 июня сдать опасные отходы в Ласнамяэ можно будет в 14 пунктах приема.
”С каждым годом жители Ласнамяэ приносят в пункты приема все больше опасных отходов. Рост экологической сознательности жителей увеличил спрос на организацию сборов опасных отходов, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. — Поэтому в этом году специализированный автомобиль сделает в Ласнамяэ дополнительные остановки на улицах К.Кярбери, Меэлику, Линнамяэ теэ, Махтра, К.Коорти и П.Пинна”.
В пункт приема можно бесплатно сдать такие возникающие в домашнем хозяйстве опасные отходы, как батарейки и аккумуляторы, отходы масел, масляные фильтры, старые лекарства, упаковки от опасных отходов, отходы красок, клея, лаков и растворителей, остатки удобрений и пестицидов, ртутьсодержащие отходы, в т.ч. лампы дневного света, пришедшие в негодность электроприборы.
График движения и остановки автомобиля по сбору опасных отходов в Ласнамяэ:
10.00-10.30 на перекрестке улиц Меэлику и Кивирику;
10.40-11.10 у стадиона Катлери у пункта сбора упаковки;
11.20-11.50 на парковке у Линнамяэ теэ, 4;
12.00-12.30 в зоне парковки Ляэнемере тее, 66 и 70/1;
12.40-13.10 на ул. Юмера, 54;
13.20-13.50 между ул. К. Кярбери 34b и 40;
14.00-14.30 на ул. К. Кярбери ,4;
14.40-15.10 на парковочном кармане по адресу ул. Махтра, 17а;
15.20-15.50 на асфальтной площадке ул. Пунане, 63 и 65 (со стороны ул. Вилисуу);
16.00-16.30 на ул. Вирби, 20;
16.40-17.10 на парковке у зеленой зоны ул. Я.Коорти около перекрестка улиц Лийкури и Вана-Куули;
17.20-17.50 на пешеходной полосе ул. П. Пинна 21;
18.00-18.30 на парковке ул.Паэ, 80;
18.40-19.10 на парковке ул. Палласти, 30а (остановка ”Асундузе”).
Советуем домохозяйствам заранее собрать и подготовить все требующие специального обращения загрязняющие окружающую среду и опасные для здоровья отходы, поскольку время стоянки автомобиля на каждой остановке ограничено.
Сдать опасные отходы по-прежнему можно и на всех таллиннских станциях приема отходов, подробную информацию о которых можно найти на городской интернет-странице или на веб-карте.
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