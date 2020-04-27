В Ласнамяэ пройдет онлайн-семинар на русском языке для квартирных товариществ

Управа района приглашает квартирные товарищества принять участие в онлайн-семинаре. ”В Ласнамяэ принято проводить регулярные встречи с представителями квартирных товариществ. Поскольку в нынешней ситуации организовать встречу в привычном формате невозможно, мы решили попробовать сделать это онлайн. Сокращение числа инфицированных коронавирусом людей может создать ощущение, что COVID-19 отступает, но именно сейчас мы должны быть осторожны и уделить особое внимание уборке жилых домов”, — подчеркнул старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

”На предстоящем семинаре представитель Департамента здоровья поделится информацией, какие меры необходимо соблюдать при уборке лестничных клеток и других помещений общественного пользования. Также будут затронуты и другие темы, поскольку жизнь из-за ситуации с коронавирусом не останавливается”, - добавил старейшина.

В начале вебинара Владимир Свет расскажет о развитии района, планах на ближайшее и отдаленное будущее, а также об инвестиционных проектах Ласнамяэ. Старший специалист Департамента здоровья Наталья Выжелевская поделится с квартирными товариществами рекомендациями по уборке в многоквартирных домах и расскажет о том, чему при выполнении работ следует уделить особое внимание. В конце вебинара член правления NutiParkla OÜ Владимир Куц представит новое мобильное приложение, которое можно использовать для оптимизации поиска свободного парковочного места во дворах района.

Вебинары для представителей квартирных товариществ пройдут на двух языках. В среду, 29 апреля в 16:00 на русском языке и в четверг, 30 апреля в 16:00 на эстонском языке.

Если ранее семинары для квартирных товариществ проходили в лекционном зале управы района, то во время чрезвычайного положения встреча пройдет посредством программы Zoom. Зарегистрироваться на онлайн-семинар можно по ссылке:

- вебинар на русском языке https://bit.ly/350Jw1I (29.04.2020)

- вебинар на эстонском языке https://bit.ly/352nWK7 (30.04.2020)

Со всеми зарегистрированными участниками свяжутся и дадут дальнейшие инструкции, как присоединиться к вебинару.