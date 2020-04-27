27.04.2020, 16:47

В Ласнамяэ пройдет онлайн-семинар на русском языке для квартирных товариществ


EST 6
Aerofoto Tallinn 6.07.2019
Aerofoto Tallinn 6.07.2019Foto: Andres Putting

На этой неделе в Ласнамяэ пройдут вебинары для председателей и членов правления квартирных товариществ. На онлайн-семинаре представитель Департамента здоровья поделится информацией по профилактике COVID-19, а также речь пойдет о развитии и инвестиционных планах района.

Управа района приглашает квартирные товарищества принять участие в онлайн-семинаре. ”В Ласнамяэ принято проводить регулярные встречи с представителями квартирных товариществ. Поскольку в нынешней ситуации организовать встречу в привычном формате невозможно, мы решили попробовать сделать это онлайн. Сокращение числа инфицированных коронавирусом людей может создать ощущение, что COVID-19 отступает, но именно сейчас мы должны быть осторожны и уделить особое внимание уборке жилых домов”, — подчеркнул старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

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”На предстоящем семинаре представитель Департамента здоровья поделится информацией, какие меры необходимо соблюдать при уборке лестничных клеток и других помещений общественного пользования. Также будут затронуты и другие темы, поскольку жизнь из-за ситуации с коронавирусом не останавливается”, - добавил старейшина.

В начале вебинара Владимир Свет расскажет о развитии района, планах на ближайшее и отдаленное будущее, а также об инвестиционных проектах Ласнамяэ. Старший специалист Департамента здоровья Наталья Выжелевская поделится с квартирными товариществами рекомендациями по уборке в многоквартирных домах и расскажет о том, чему при выполнении работ следует уделить особое внимание. В конце вебинара член правления NutiParkla OÜ Владимир Куц представит новое мобильное приложение, которое можно использовать для оптимизации поиска свободного парковочного места во дворах района.

Вебинары для представителей квартирных товариществ пройдут на двух языках. В среду, 29 апреля в 16:00 на русском языке и в четверг, 30 апреля в 16:00 на эстонском языке.

Если ранее семинары для квартирных товариществ проходили в лекционном зале управы района, то во время чрезвычайного положения встреча пройдет посредством программы Zoom. Зарегистрироваться на онлайн-семинар можно по ссылке:

- вебинар на русском языке https://bit.ly/350Jw1I (29.04.2020)

- вебинар на эстонском языке https://bit.ly/352nWK7 (30.04.2020)

Со всеми зарегистрированными участниками свяжутся и дадут дальнейшие инструкции, как присоединиться к вебинару.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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