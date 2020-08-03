В Ласнамяэ пройдет конкурс ”зеленых” балконов

”Управа Ласнамяэ объявляет конкурс на поиск ”зеленых” балконов. Мы хотим отметить жителей района, которые создают на своих балконах и лоджиях красивые пышные сады и огороды. Если мы хотим, чтобы Таллинн был зеленым городом, то должны думать не только о парках и лесах, но и о балконах и дворах. Владельцы самых красивых и ”зеленых” решений будут награждены в рамках празднования Дней Ласнамяэ. Уверен — нашим жителям есть чем похвастаться”, — сказал старейшина района Владимир Свет.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо в срок до 16 августа прислать в управу Ласнамяэ на адрес электронной почты anne.luiska@tallinnlv.ee фотографии своего украшенного зеленью балкона, указав в письме свое имя, адрес и номер телефона. Самые ”зеленые” балконы выберет компетентное жюри.

Выставка и награждение победителей конкурса пройдет в Дни Ласнамяэ с 24 по 30 августа в садовом центре Hortes в Ласнамяэ.

”В этом году Дни Ласнамяэ будут отмечаться особым образом. Недельная программа включает в себя как развлекательные, так и мероприятия, которые подчеркивают уникальность района. Чтобы современный Ласнамяэ, отмечающий в августе свое 27-летие, стал еще более красивым и ярким, управа приглашает жителей вместе создать в районе праздничную атмосферу”, — добавил Владимир Свет.

Дополнительная информация о программе празднования дней Ласнамяэ будет опубликована в ближайшее время.