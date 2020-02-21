В Ласнамяэ пройдет бесплатный концерт "Георг Отс 100"

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Georg Ots 100 näituse avamine Foto: Karli Saul

Сегодня, 21 февраля, в 18:00 в большом зале культурного центра ”Линдакиви” в честь 102-й годовщины Эстонской Республики пройдет бесплатный концерт ”Георг Отс 100”.