21.02.2020, 10:10
В Ласнамяэ пройдет бесплатный концерт "Георг Отс 100"
Сегодня, 21 февраля, в 18:00 в большом зале культурного центра ”Линдакиви” в честь 102-й годовщины Эстонской Республики пройдет бесплатный концерт ”Георг Отс 100”.
Сегодня, 21 февраля, в 18:00 в большом зале культурного центра ”Линдакиви” в честь 102-й годовщины Эстонской Республики пройдет бесплатный концерт ”Георг Отс 100”.
”К 100-й годовщине великого певца тенор Мати Тури и пианист Мартти Райде представят публике подборку лучших песен из репертуара легендарного оперного баритона”, — сказал старейшина района Андрес Вяэн.
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