В Ласнамяэ произошла цепная авария

Вчера в 23:40 в центр тревоги поступило сообщение об аварии на перекрестке Петербургского шоссе и улицы Суур-Паала в Таллинне, где легковой автомобиль Audi A6 под управлением 18-летнего мужчины врезался сзади в легковой автомобиль BMW 525D под управлением 23-летнего мужчины.

В результате аварии BMW врезался в ехавший перед ним автомобиль Audi A4 под управлением 21-летнего мужчины. Автомобили BMW и Audi A4 в момент аварии останавливались, чтобы уступить дорогу пешеходу на пешеходном переходе.

Пассажирка Audi A6 — 18-летняя женщина — была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.