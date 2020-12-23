В Ласнамяэ произошла цепная авария
Вчера в столичном районе Ласнамяэ произошла цепная авария с участием трех автомобилей.
Вчера в столичном районе Ласнамяэ произошла цепная авария с участием трех автомобилей.
Вчера в 23:40 в центр тревоги поступило сообщение об аварии на перекрестке Петербургского шоссе и улицы Суур-Паала в Таллинне, где легковой автомобиль Audi A6 под управлением 18-летнего мужчины врезался сзади в легковой автомобиль BMW 525D под управлением 23-летнего мужчины.
В результате аварии BMW врезался в ехавший перед ним автомобиль Audi A4 под управлением 21-летнего мужчины. Автомобили BMW и Audi A4 в момент аварии останавливались, чтобы уступить дорогу пешеходу на пешеходном переходе.
Пассажирка Audi A6 — 18-летняя женщина — была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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