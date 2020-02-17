В Ласнамяэ проходит сбор корма и вещей для животных из приютов
Молодежный совет и Управа района Ласнамяэ проводят очередную кампанию по сбору корма и необходимых вещей для бездомных животных из приютов Таллинна.
Молодежный совет и Управа района Ласнамяэ проводят очередную кампанию по сбору корма и необходимых вещей для бездомных животных из приютов Таллинна.
Пункты сбора пожертвований четвероногим друзьям открыты в 3 школах района, куда до 21 февраля ученики могут принести корма и другие необходимые вещи по уходу за животными. Февральскую кампанию по сбору средств столичным приютам поддерживают Таллиннский Линнамяэский Русский лицей, Таллиннская Ляэнемереская гимназия и Ласнамяэская русская гимназия.
Старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн призывает сделать доброе дело и помочь столичным приютам также всех жителей района. ”До 28 февраля будет открыт пункт сбора на первом этаже районной управы, куда каждый может принести необходимые вещи и еду для животных”, — сказал Андрес Вяэн.
Пункт сбора при Управе района Ласнамяэ открыт в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:15 до 17:00 и в пятницу с 8:15 до 14:15. В рамках февральской кампании пожертвовать приютам можно сухие корма для котов и собак фирмы ”Royal Canin” и ”Hillis”, кошачьи консервы, 3-5 метровые брезентовые поводки для прогулок с собаками, бумажные полотенца, натуральные прессованные гранулы из опилок, полотенца, простыни и флисовые покрывала, моющие средства для уборки, а также игрушки.
Это третий подобный благотворительный сбор средств для приютских котов и собак, организованный активными ребятами Молодежного совета Ласанмяэ. Ранее совет и жители района помогли более 400 четвероногим друзьям из Таллиннского муниципального приюта на Пальяссааре и трех столичных недоходных организаций по уходу за бездомными животными.
В этот раз помощь будет направлена в приюты Varjupaikade MTÜ, Kasside Turvakodu и Pesaleidja MTÜ. В марте Молодёжный совет Ласнамяэ посетит эти организации и передаст собранные пожертвования.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
Семью евреев высадили из самолета. Причина шокирует
Зидан жёстко получил ногой в лицо от футболиста "Сельты"
Неожиданное заявление Елизаветы II о Гарри и Меган