В Ласнамяэ проходит сбор корма и вещей для животных из приютов

Пункты сбора пожертвований четвероногим друзьям открыты в 3 школах района, куда до 21 февраля ученики могут принести корма и другие необходимые вещи по уходу за животными. Февральскую кампанию по сбору средств столичным приютам поддерживают Таллиннский Линнамяэский Русский лицей, Таллиннская Ляэнемереская гимназия и Ласнамяэская русская гимназия.

Старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн призывает сделать доброе дело и помочь столичным приютам также всех жителей района. ”До 28 февраля будет открыт пункт сбора на первом этаже районной управы, куда каждый может принести необходимые вещи и еду для животных”, — сказал Андрес Вяэн.

Пункт сбора при Управе района Ласнамяэ открыт в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.15 до 17.00 и в пятницу с 8.15 до 14.15. В рамках февральской кампании пожертвовать приютам можно сухие корма для котов и собак фирмы ”Royal Canin” и ”Hillis”, кошачьи консервы, 3-5 метровые брезентовые поводки для прогулок с собаками, бумажные полотенца, натуральные прессованные гранулы из опилок, полотенца, простыни и флисовые покрывала, моющие средства для уборки, а также игрушки.

Это третий подобный благотворительный сбор средств для приютских котов и собак, организованный активными ребятами Молодёжного совета Ласанмяэ. Ранее совет и жители района помогли более 400 четвероногим друзьям из Таллиннского муниципального приюта на Пальяссааре и трёх столичных недоходных организаций по уходу за бездомными животными.