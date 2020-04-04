В Ласнамяэ проходит масштабный ремонт дорог. Возможны ограничения

Ремонт дорожного полотна ведется на Мустакиви теэ, Лаагна теэ и Петербургском шоссе, а также на улицах Куули и Кеск-Сыямяэ. Восстановительный ремонт внутриквартальных дорог — улиц Пунане и Ю. Смуули — начнется в ближайшее время.

”Из-за чрезвычайного положения многие жители Ласнамяэ сейчас вынуждены оставаться дома. Это существенно снизило транспортную нагрузку и облегчило выполнение ремонтных работ. Тем не менее, на некоторых ремонтируемых участках движение может быть затруднено и создавать временные неудобства”, — предупредил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

”Это ежегодный восстановительный ремонт, который проводится по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства на главных магистралях города. Детальный график ремонта внутриквартальных дорог сообщим перед началом работ”, — пояснил Владимир Свет.

Точный график работ по асфальтированию зависит от погодных условий. Латочный ремонт дорожного покрытия на Мустакиви теэ планируется завершить уже к началу следующей недели.

На время проведения ремонтных работ улицы останутся открытыми для движения, однако на некоторых участках будут действовать ограничения, в виду чего водителям следует быть внимательными и следить за установленными знаками. Управа района Ласнамяэ просит отнестись к временным неудобствам с пониманием и желает всем безопасного движения.

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