В Ласнамяэ проходит масштабный ремонт дорог. Возможны ограничения
Масштабные работы по восстановлению дорожного покрытия ведутся уже на пяти улицах района Ласнамяэ. В ближайшие недели строители приступят к ремонту дороги на двух других объектах.
Масштабные работы по восстановлению дорожного покрытия ведутся уже на пяти улицах района Ласнамяэ. В ближайшие недели строители приступят к ремонту дороги на двух других объектах.
Ремонт дорожного полотна ведется на Мустакиви теэ, Лаагна теэ и Петербургском шоссе, а также на улицах Куули и Кеск-Сыямяэ. Восстановительный ремонт внутриквартальных дорог — улиц Пунане и Ю. Смуули — начнется в ближайшее время.
”Из-за чрезвычайного положения многие жители Ласнамяэ сейчас вынуждены оставаться дома. Это существенно снизило транспортную нагрузку и облегчило выполнение ремонтных работ. Тем не менее, на некоторых ремонтируемых участках движение может быть затруднено и создавать временные неудобства”, — предупредил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.
”Это ежегодный восстановительный ремонт, который проводится по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства на главных магистралях города. Детальный график ремонта внутриквартальных дорог сообщим перед началом работ”, — пояснил Владимир Свет.
Точный график работ по асфальтированию зависит от погодных условий. Латочный ремонт дорожного покрытия на Мустакиви теэ планируется завершить уже к началу следующей недели.
На время проведения ремонтных работ улицы останутся открытыми для движения, однако на некоторых участках будут действовать ограничения, в виду чего водителям следует быть внимательными и следить за установленными знаками. Управа района Ласнамяэ просит отнестись к временным неудобствам с пониманием и желает всем безопасного движения.
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