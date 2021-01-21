В Ласнамяэ проголосовать за проекты народного бюджета можно и в Lasnamäe Centrum(2)
Для удобства жителей района с 21 по 24 января в торговом центре Lasnamäe Centrum будет открыт мобильный пункт для голосования по народному бюджету.
Для удобства жителей района с 21 по 24 января в торговом центре Lasnamäe Centrum будет открыт мобильный пункт для голосования по народному бюджету.
”В первые дни голосования по идеям народного бюджета жители Ланснамяэ проявили большую активность — проголосовали уже более 1300 человек. Нам важно, чтобы как можно больше жителей воспользовались возможностью принять участие в развитии своего района, отдав свой голос на народном голосовании. Поэтому в дополнение к электронному и голосованию в управе Ласнамяэ, до конца этой недели у ласнамяэвцев есть возможность проголосовать на бумажном бюллетене в торговом центре ”Lasnamäe Centrum””, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Пункт для голосования в торговом центре Lasnamäe Centrum (Мустакиви теэ, 13) будет расположен в зоне главного входа и открыт с четверга, 21 января по пятницу, 24 января с 11.00 до 17.00. В течение четырех дней жители района смогут на месте ознакомиться с выдвинутыми на голосование идеями, увидеть их расположение на карте Ласнамяэ и отдать свой голос за понравившийся проект. Напомним, что в голосовании могут принять участие все достигшие 14 лет жители, зарегистрированные в Таллинне. Проголосовать можно не более чем за две идеи, предложенные в своем районе. Для голосования необходимо иметь с собой удостоверяющий личность документ.
Голосование по народному бюджету проходит с 18 по 31 января. До конца января проголосовать можно электронно, идентифицировав себя с помощью ID-карты, mobiil-ID, Smart-ID или EU eID, или на бумажном носителе в управе Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) по рабочим дням с 8.15 до 17.00 (по пятницам до 16.00), предъявив паспорт или ID-карту.
Всего жители Ласнамяэ представили 66 предложений, из которых на голосование прошли 16 идей. Идея, набравшая большее количество голосов, будет реализована в этом году. Всего для народного бюджета Таллинна предусмотрено 800 000 евро, из них 128 060 евро для Ласнамяэ.
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