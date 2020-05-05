В Ласнамяэ продовольственную помощь ЕС получат более 1300 жителей

”В этом году распределение продуктовой помощи малоимущим пройдет в период действия чрезвычайного положения. В новых условиях мы примем все необходимые меры, чтобы избежать очередей при получении пакетов и уменьшить контакты между людьми”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

Владимир Свет подчеркнул, что коронавирус по-прежнему опасен. Чрезвычайное положение сохраняется, поэтому сотням жителям Ласнамяэ пакеты с продовольственной помощью доставят домой сотрудники районной управы.

”Мы связались со всеми, кому предусмотрена помощь и сообщили, как получить пакет с продуктами весом более 15 кг. Обязанность сотрудников управы доставить продовольственный пакет тем нуждающимся, кто находится на домашнем уходе или входят в группу риска и не может прийти самостоятельно”, — пояснил Владимир Свет.

Пакет продовольственной помощи содержит крупы, сухие продукты, мясные и рыбные консервы, масло, сахар, кофе, чай и другие продукты. Критерии для получения продовольственной помощи одинаковы для всех по всей Эстонии. Например, в этот раз помощь получат семьи Ласнамяэ, которые в январе-феврале получали пособие малоимущим или в этот же период получили одноразовые пособия из городского бюджета. Также продовольственную помощь получат постояльцы приютов для бездомных.

Оказание помощи со стороны фонда ЕС координируется Министерством социальных дел.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!