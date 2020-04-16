В Ласнамяэ приступили к сносу старых игровых площадок

В Ласнамяэ демонтируют старый спортивно-игровой инвентарь

”Мы провели общегородское картирование опасного и устаревшего игрового инвентаря, который необходимо ликвидировать. Работы уже начались и будут выполняться не только в Ласнамяэ, но и по всей столице”, — сказал вице-мэр Калле Кландорф.

”Речь идет о старых площадках, которые портят общий вид района и могут быть опасными. Это заросшие травой песочницы, непригодные для лазания места, а также старые асфальтовые площадки для игр с мячом”, — пояснил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. ”На подлежащие демонтажу площадки поступали жалобы и от местных жителей, которые были обеспокоены безопасностью этих мест”.

После того, как площадки будут ликвидированы, на их месте восстановят почву и засеют территорию травой. В первую очередь работы будут проведены по адресу ул. Юмера, 9а, где будет разобрана заросшая песочница и ликвидирована амортизированная асфальтовую площадку. Список мест, подлежащих демонтажу в Ласнамяэ, можно найти здесь. Управа района Ласнамяэ открыта для предложений от квартирных товариществ с тем, чтобы при необходимости вместе обустроить освободившиеся участки.

В Ласнамяэ более 80 игровых и спортивных площадок, а также площадок для выгула собак. Строительство новых игровых площадок ведется по принципу, что на один или два внутренних двора многоквартирных домов приходится одна хорошая площадка. В последние годы в Ласнамяэ в парках Прийсле и Тондилоо были построены новые спортивные и игровые площадки. Кроме того, была отремонтирована семейная игровая площадка в парке Асундусе и street workout площадка на стадионе Катлери. В настоящее время ведется подготовка проектов реконструкции детских игровых площадок в парках Вормси и Кивила.

Ликвидация амортизированных игровых площадок осуществляется по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

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