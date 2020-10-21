В Ласнамяэ предложили усовершенствовать процесс голосования по таллиннскому народному бюджету

”Районный совет рекомендовал обеспечить возможность для проведения голосования по бюджету не только в интернете и зданиях районных управ, но и в каком-либо другом общественном месте. Это должно упростить доступ к голосованию для тех, кто не умеет или не желает пользоваться интернетом, но тем не менее хочет участвовать в принятии решений. По мнению районного совета управа могла бы организовать голосование на бумажном носителе вне стен управы, например в каком-либо торговом или культурном центре”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

”В нашем районе живет немало пожилых людей, для которых голосование через интернет может представлять определенные трудности. А поскольку для многих районная управа расположена достаточно далеко от дома, то было бы хорошо, если бы один избирательный участок был открыт в каком-либо из популярных торговых или культурных центров района”, — прокомментировал озвучивший предложение совета депутат Александр Зданкевич.

Проект народного бюджета был инициирован Таллиннской городской управой 14 октября и передан на обсуждение и внесение предложений районным советам. Свои комментарии советы могут представить до 30 октября, после чего горуправа направит проект на рассмотрение в Таллиннское городское собрание. Согласно первоначальному графику сбор идей для народного бюджета планируется начать 16 ноября, голосование должно состояться во второй половине января.

Планируется, что Таллиннский городской бюджет будет осуществлен в каждом районе города, причем для каждого района в бюджет заложено около 100 000 евро для реализации выбранных с помощью местных жителей инвестиций. Согласно проекту право голоса для участия в народном бюджете будет у всех жителей Таллинна старше 14 лет. Чтобы голосование было признано действительным, от каждого района в нем должно принять участие определенное количество жителей, в Ласнамяэ — 1500 человек.

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