В Ласнамяэ появится современный общинный дом

Новое здание будет построено по адресу ул. Пунане, 17 — на месте снесенной в 2016 году таллиннской гимназии Паэкааре (ранее — 11-я средняя школа).

”Мы начали переосмысливать подход города к созданию учреждений, объединяющих возможности для проведения досуга, — сказала вице-мэр Таллинна Эха Вырк. — Если раньше считалось нормальным, что у каждого учреждения должно было иметься отдельное здание, то сейчас мы идем в направлении перекрестного пользования, для того, чтобы взаимно усилить услуги. Только местное сообщество может оформить как вид, так и содержание их учреждения”.

По словам Вырк, создаваемый в Пыхья-Таллинне на ул. Кари Дом разных поколений и Общинный центр, строящийся в Ласнамяэ, на ул. Пунане,17, являются первыми учреждениями, которые максимально используют этот принцип.

По словам старейшины района Ласнамяэ Владимира Света, горуправа хочет предложить жителям района Паэ, а также другим ласнамяэсцам возможность для совершенно иного способа проведения досуга и усиления общины.

”Строящийся на месте бывшей гимназии Паэкааре центр сможет предложить больше чем библиотеку, молодежный центр и мастерские, — сказал Владимир Свет. — Это будет живое сообщество, при создании и управлении которым существенную роль будут играть сами жители района. Самым важным принципом этого дома будет свобода — свобода менять его функции, свобода наполнять его приятными занятиями, свобода заниматься совместным творчеством во благо общества”.

В начале января Таллиннский департамент городского планирования объявил тендер на проектирование Общинного дома по адресу ул. Пунане, 17 для того, чтобы найти наилучшее архитектурное и пространственное решение для будущего комплекса. В данный момент на конкурс поступило пять заявок, победителя планируется объявить в марте. Среди присланных проектов будут оцениваться архитектурные решения, распределение пространства и стоимость.

Проектирование центра, согласно планам, займет год, строительство и оформление намечены на 2022-23 гг., столичная бюджетная стратегия предусматривает на это 11,4 млн евро.