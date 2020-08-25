В Ласнамяэ появится первый ”зеленый” мост
В рамках Дней Ласнамяэ мост Линдакиви станет первым ”зеленым” мостом района — на нем появится озеленение, которое будет создано городскими садовниками и местными жителями.
В рамках Дней Ласнамяэ мост Линдакиви станет первым ”зеленым” мостом района — на нем появится озеленение, которое будет создано городскими садовниками и местными жителями.
”Мосты Лаагна теэ знает, пожалуй, каждый житель Таллинна. Мы решили переосмыслить их в качестве уличного пространства и на примере одного моста показать, как можно без колоссальных инвестиций сделать даже мост притягательным и интересным местом. Мост Линдакиви был выбран по нескольким причинам — он является важной пешеходной артерией, находится между центром культуры ”Линдакиви” и магазином Котка и соединяет два очень густонаселенных микрорайона. В перспективе большинство мостов Лаагна теэ также могли бы стать зелеными”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
В рамках озеленения моста по обоим его сторонам будет создана сплошная грядка, на которой будут высадят вереск, дикий виноград и хризантемы. Главным украшением станут цветочные вазы авторства Лийси Ансип. Десять обычных 200-литровых бочек художница из Ласнамяэ превратила в объекты искусства, куда впоследствии будут высажены десятки декоративных сезонных цветов и растений. Вместе с НКО LasnaIdee будет сделана уличная мебель.
В субботу, 29 августа с 10 до 16 у каждого жителя Ласнамяэ будет возможность принять участие в озеленении моста. Под руководством садовников взрослые и дети смогут помочь в высадке растений, послушать ценные советы по уходу за растениями, а также приложить руку к созданию уличной мебели из материалов вторичного использования. Все необходимые инструменты и перчатки для работы будут выданы участникам на месте. В случае непогоды стоит одеться потеплее. Желающих принять участие в создании ”зеленого” моста просят дать о себе знать на адрес электронной почты lasnamae@tallinnlv.ee (исправлен).
”Зеленый” мост откроет тем же вечером в 17.00 концерт группы PX band и Lavanda на площадке около центра культуры ”Линдакиви”.
”Зеленый” мост Линдакиви будет создан районной управой Ласнамяэ в сотрудничестве с садовым центром Hortes, а также при участии Таллиннского ботанического сада и департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Зеленые инсталляции на мосту останутся и по завершении Дней Ласнамяэ, до первых морозов. Если проект будет принят хорошо, весной озеленение моста будет обновлено.
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