В Ласнамяэ появится олимпийский бассейн. И не только

Сегодня мэр Таллинна Михаил Кылварт и представитель Tondiraba Ujula OÜ Танель Самуэль подписали договор об установлении права на застройку, который позволит построить в Ласнамяэ на улице Варраку спортивный и водный центр, в котором будет также бассейн, соответствующий олимпийским нормам.
Как сказал Михаил Кылварт, этот проект обсуждали в течение последних десяти лет.
”В таком комплексе нуждаются не только таллиннцы, но и вся страна, — отметил Кылварт. — То, что планируется построить — не только бассейн, не только современные решения, предназначенные для спортсменов мирового уровня. Это возможность развивать разные виды спорта и, что самое важное, поощрять здоровый образ жизни”.
Мэр Таллинна также добавил, что участок, на котором планируется строительство нового бассейна, впоследствии может стать настоящим спортивным городком, ведь неподалеку расположен ледовый холл ”Тондираба”.
В прошлом году на конкурс госпоставок, организованный Таллиннским департаментом городского имущества, для строительства по концессии по адресу Варраку 14а и 14 b, было представлено одно предложение от Tondiraba Ujula OÜ (дочернее предприятие фирмы Capital Mill OÜ), которое соответствовало всем условиям; оно и было объявлено победившим.
По словам Танеля Самуэля, партнера Capital Mill, инфраструктура, ориентированная на спорт, является одним из новых направлений, на которых предприятие хочет сосредоточиться в будущем.
”Мы считаем, что спортивно-развлекательный комплекс такого типа в данном районе отсутствует, — сказал Танель Самуэль. — Кроме того, строительство олимпийского бассейна станет вкладом в развитие эстонского спорта и, безусловно, добавит новые возможности для любителей спорта. Мы благодарны Таллинну за то, что смогли принять участие в проекте и приложим все усилия для того, чтобы люди остались довольны новым центром”.
На данный момент в Таллинне имеется 25 бассейнов. Большинство из них совсем небольшие и работают при школах, что затрудняет возможности предложить их услуги всем заинтересованным. Более того, число посетителей бассейнов растет с каждым годом, значительно превышая их возможности.
Ласнамяэ является крупнейшим районом Таллинна и здесь также до сих пор отсутствует публичный многофункциональный центр водных видов спорта, тогда как спрос на плавательный бассейн и сопутствующие услуги и развлечения, очень велик.
Здание будет многофункциональным и объединит оздоровительный центр со СПА, залами для занятий разными видами спорта, также предложит и другие услуги.
Город заключил с победителем конкурса поставок договор о праве на застройку сроком на 50 лет, условия которого предусматривают общественное использование бассейна и возможность проведения международных соревнований.
По первоначальному проекту строительство бассейна планируется начать осенью 2021 года, а открытие бассейна запланировано на конец 2025 года. Проектирование и строительство осуществляются в сотрудничестве с Эстонским союзом плавания.
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