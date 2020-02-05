В Ласнамяэ появится олимпийский бассейн. И не только

Как сказал Михаил Кылварт, этот проект обсуждали в течение последних десяти лет.

”В таком комплексе нуждаются не только таллиннцы, но и вся страна, — отметил Кылварт. — То, что планируется построить — не только бассейн, не только современные решения, предназначенные для спортсменов мирового уровня. Это возможность развивать разные виды спорта и, что самое важное, поощрять здоровый образ жизни”.

Мэр Таллинна также добавил, что участок, на котором планируется строительство нового бассейна, впоследствии может стать настоящим спортивным городком, ведь неподалеку расположен ледовый холл ”Тондираба”.

В прошлом году на конкурс госпоставок, организованный Таллиннским департаментом городского имущества, для строительства по концессии по адресу Варраку 14а и 14 b, было представлено одно предложение от Tondiraba Ujula OÜ (дочернее предприятие фирмы Capital Mill OÜ), которое соответствовало всем условиям; оно и было объявлено победившим.

По словам Танеля Самуэля, партнера Capital Mill, инфраструктура, ориентированная на спорт, является одним из новых направлений, на которых предприятие хочет сосредоточиться в будущем.