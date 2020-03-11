В Ласнамяэ появится Burger King. Ресторан ищет будущих коллег

В июне Tallink Grupp откроет четвертый таллиннский ресторан Burger King в торговом центре Lasnamäe Centrum. До Ласнамяэ ”король бургеров” распахнет двери в торговом центре Rocca al Mare в апреле, а в мае рестораны сети появятся в зале ожидания на Балтийском вокзале и в торговом центре Ülemiste. Уже первые четыре ресторана сети в Эстонии создадут 80 новых рабочих мест.
”К подбору мест для ресторанов мы с самого начала проекта подошли с большим вниманием и ответственностью. С учетом ресторана в Lasnamäe Centrum мы покроем все важнейшие точки в Таллинне: крупный столичный район Хааберсти и Рокка-аль-Маре, стремительно развивающийся Юлемисте Сити и аэропорт, популярный среди молодежи Каламая и Балтийский вокзал, а также крупнейшую столичную часть города Ласнамяэ. Новые рестораны подстегнут и оживят местные рынок торговли и рабочий рынок”, — сказала Катре Кываск, руководитель отдела береговой торговли Tallink Grupp и руководитель проекта по импорту франшизы Burger King.
Ресторан Burger King в торговом центре Lasnamäe Centrum расположится у главного входа и будет открыт без выходных. В общей сложности в 2020 году Tallink Grupp планирует открыть в странах Балтии по меньшей мере восемь ресторанов, из них четыре — в Таллинне.
”Мы очень рады, что один из первых ресторанов Burger King будет открыт в Lasnamäe Centrum, ведь таким образом появится не только еще одно место, где можно вкусно перекусить, но и место, где можно будет провести время с семьей, — прокомментировал новость Рубен Горнишев, член правления управляющей торговым центром Lasnamäe Centrum компании Capfield. — Этот проект станет одним из многих положительных изменений, связанных со сменой наших арендаторов в этом году, благодаря чему в центре появится ряд новых международных брендов, и он станет более привлекательным для посетителей”.
”Наряду с культовым бургером Whopper и широким ассортиментом бургеров с курицей и рыбой, в меню найдется и прекрасный вариант для любителей сыра — бургер с халуми. Также представлено немало салатов (это, несомненно, оценят поклонники растительной пищи) и создано отдельное детское меню”, — добавила Кываск.
В связи с открытием нескольких ресторанов знаменитой сети команда Burger King ищет будущих коллег, желающих оказаться на троне в секторе общественного питания и получить интересную работу. Обучение первых работников начнется уже в ближайшие недели, но еще не поздно отправить свое заявление и присоединиться к полному энтузиазма коллективу Burger King. Вакансии можно найти здесь и здесь.
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