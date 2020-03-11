В Ласнамяэ появится Burger King. Ресторан ищет будущих коллег

Ресторан Burger King в торговом центре Lasnamäe Centrum расположится у главного входа и будет открыт без выходных. В общей сложности в 2020 году Tallink Grupp планирует открыть в странах Балтии по меньшей мере восемь ресторанов, из них четыре — в Таллинне.

”Мы очень рады, что один из первых ресторанов Burger King будет открыт в Lasnamäe Centrum, ведь таким образом появится не только еще одно место, где можно вкусно перекусить, но и место, где можно будет провести время с семьей, — прокомментировал новость Рубен Горнишев, член правления управляющей торговым центром Lasnamäe Centrum компании Capfield. — Этот проект станет одним из многих положительных изменений, связанных со сменой наших арендаторов в этом году, благодаря чему в центре появится ряд новых международных брендов, и он станет более привлекательным для посетителей”.

”Наряду с культовым бургером Whopper и широким ассортиментом бургеров с курицей и рыбой, в меню найдется и прекрасный вариант для любителей сыра — бургер с халуми. Также представлено немало салатов (это, несомненно, оценят поклонники растительной пищи) и создано отдельное детское меню”, — добавила Кываск.

В связи с открытием нескольких ресторанов знаменитой сети команда Burger King ищет будущих коллег, желающих оказаться на троне в секторе общественного питания и получить интересную работу. Обучение первых работников начнется уже в ближайшие недели, но еще не поздно отправить свое заявление и присоединиться к полному энтузиазма коллективу Burger King. Вакансии можно найти здесь и здесь.