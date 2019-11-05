В Ласнамяэ появится большой природный парк Тондираба

Общий бюджет Ласнамяэ на следующий год составит около 7 миллионов евро, что на 500 тысяч больше, чем в 2019 году.

Старейшина района Андрес Вяэн подчеркнул, что в 2020 году будет положено начало ряду крупных и важных проектов в Ласнамяэ.

”В следующем году мы приступим к созданию парка Тондираба, который станет самой многофункциональной и живописной зеленой зоной района”, — сказал Андрес Вяэн. ”Общая стоимость парка составит более четырех миллионов евро. Проектирование зеленой зоны начнется в 2020 году, а к 2022 году планируется полностью завершить создание природного парка Тондираба. Однако уже сейчас мы собираем идеи жителей, чтобы сделать природный парк функциональным и интересным как для жителей Ласнамяэ, так и для гостей района”, — сказал Вяэн. ”Результатом обсуждений стала идея создания в парке общественного зоопарка, дендропарка, в котором будут собраны все местные виды деревьев, и большой зоны для пикников и гриля”, — сказал старейшина района о первых идеях.

Среди наиболее важных объектов инвестиций старейшина Ласнамяэ также упомянул проект Таллиннской больницы, Ласнамяэского социального центра и реконструкцию Ласнамяэской основной школы. Из дорожных инвестиций, запланированных на 2020 год, стоит отметить реконструкцию моста Варраку и строительство пешеходно-велосипедной дорожки Хоолдекоду теэ.

Бюджет также позволит привести в порядок значительное количество внутриквартальных дорог, перечень которых еще находится в процессе уточнения.