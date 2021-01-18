В Ласнамяэ полиция штрафует машины, мешающие уборке снега

Администратор группы "Таллиннцы" в социальной сети Facebook Олег Беседин сообщил, что в столичном районе Ласнамяэ полиция штрафует машины, мешающие уборке снега.
Как сообщает автор публикации, знаки в местах предстоящей уборки снега были расставлены заранее — за два дня.
Напомним также, что Ласнамяэская управа в социальных сетях и СМИ обратилась к жителям района в просьбой освободить у домов проезжую часть от припаркованных автомобилей (см. график). Соответствующие объявления вывесили в подъездах многие квартирные товарищества.
Как сообщили Delfi из полиции, парковкой в столице в основном занимается Муниципальная полиция. Мы направили запрос в МуПо, чтобы узнать, как они оценивают ситуацию в районе и городе.
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