В Ласнамяэ подрались четыре мужчины и одна женщина

Вчера в столичном районе Ласнамяэ произошла драка с участием пяти человек.
Как сообщает полиция, 24 сентября на улице Линнамяэ теэ в Ласнамяэ произошла драка между четырьмя мужчинами и одной женщиной.
Подробностей инцидента правоохранительные органы не раскрывают.
Точны обстоятельства случившегося выясняются.
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