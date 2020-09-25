25.09.2020, 16:21

В Ласнамяэ подрались четыре мужчины и одна женщина

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Foto on illlustreerivFoto: Ester Vaitmaa

Вчера в столичном районе Ласнамяэ произошла драка с участием пяти человек.

Как сообщает полиция, 24 сентября на улице Линнамяэ теэ в Ласнамяэ произошла драка между четырьмя мужчинами и одной женщиной.

Подробностей инцидента правоохранительные органы не раскрывают.

Точны обстоятельства случившегося выясняются.

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