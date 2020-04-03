В Ласнамяэ под видом социальных работников орудуют мошенники

Управа района Ласнамяэ предостерегает от мошенников, которые представляются социальными работниками и предлагают пожилым людям услугу доставки продуктов на дом.
”Сегодня с нами связался пожилой житель микрорайона Сикупилли, к которому пришли люди, представившиеся социальными работниками, и предложили сходить в магазин за покупками. Поскольку этот человек никогда не обращался в отдел социального обеспечения управы, то и предложение мошенников он отклонил.
Подчеркиваем, что социальные работники района приходят домой только по личной просьбе человека и заранее сообщают о предстоящем визите. Поэтому призываем жителей района быть бдительными, а также передать эту информацию своим пожилым родственникам.
Судя по всему, мошенники пытаются войти в доверие к людям почтенного возраста и нечестным путем завладеть их денежными средствами или иным образом извлечь выгоду из кризиса с коронавирусом”, — прокомментировал ситуацию старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Управа района Ласнамяэ сообщила полиции детали инцидента. Также управа благодарит обратившегося жителя Ласнамяэ за проявленную бдительность и ответственное поведение.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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