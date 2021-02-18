В Ласнамяэ планируют построить спортивно-досуговый центр

”Участок, на котором планируется строить досуговый центр, находится близко к краю ласнамяэского глинта. Именно поэтому, для сохранения природы вокруг этого участка, город выдвигает очень строгие требования к застройщику — около половины земельного участка останется открытой зеленой зоной, которая в будущем должна стать частью благоустроенного зеленого пространства, тянущегося вдоль всего склона между Ласнамяэ и Пирита”, — отметил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

На этой неделе прошло первое открытое обсуждение, на котором проектировщики представили местным жителям свое видение проекта, а также выслушали их замечания и предложения. ”На встрече было видно, что планировка вызвала очень много вопросов у местных жителей. Это должно быть сигналом для застройщика: в рамках этой планировки необходимо тесно сотрудничать с жителями улицы Кихну. На следующем этапе местным жителям должен быть представлен более подробный эскиз, в котором будут учтены основные предложения, выдвинутые жителями близлежащих домов”, — сказал Владимир Свет. Все замечания жителей, высказанные на прошедшей встрече, были запротоколированы и в дальнейшем будут учитываться при проектировании.

Главные проблемы, которые застройщик должен учесть и решить в рамках рассмотрения детальной планировки — это организация безопасного движения пешеходов и транспорта напротив будущего центра с учетом растущего автомобильного движения. Также важно проанализировать, как новый объект повлияет на вид из окон близлежащих домов, постараться минимизировать это влияние и найти оптимальное решение внешнего облика здания. В-третьих, застройщик должен учитывать, что участок находится в зоне ласнамяэского глинта, который представляет особую ценность с природоохранной точки зрения. В рамках детальной планировки будут проведены обстоятельные геологические исследования, чтобы исключить пагубное влияние будущего строительства на окружающую среду. Особое внимание будет уделено сохранению родника Варсааллика, который берет своё начало недалеко от этого участка.