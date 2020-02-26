В Ласнамяэ пенсионер избил своего друга молотком и надолго отправится за решетку

Приговор (6 лет лишения свободы) вступил в законную силу 25 февраля, когда Государственный суд не принял в производство кассационную жалобу адвоката обвиняемого, передает RusErr.

По оценке окружного суда, который рассматривала дело в декабре, Василий Коваленко не собирался убивать своего собутыльника, что подтверждено тем фактом, что обвиняемый не стал преследовать убежавшего из квартиры окровавленного приятеля и с помощью соседей вызвал на место преступления скорую помощь и полицию.

О причинах конфликта Коваленко не рассказал, уверяя, что он ничего не помнит. Пострадавший на суде также сказал, что не помнит ничего кроме того, что Коваленко напал на него сзади.

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