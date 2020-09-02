В Ласнамяэ отреставрировали памятник Алексию II
В ходе реставрации был приведен в порядок бетонный постамент памятника и очищено скульптурное изображение самого патриарха.
В ходе реставрации был приведен в порядок бетонный постамент памятника и очищено скульптурное изображение самого патриарха.
”Памятник Алексию II — один из немногих монументов, установленных в Ласнамяэ и уже ставших неотъемлемой частью облика района. Поэтому мы благодарны признанному специалисту по реставрации памятников Паулю Уйбопуу, который взялся за эту кропотливую и требующую особого внимания к деталям работу и выполнил её в кратчайшие сроки”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Скульптура патриарха Московского и всея Руси Алексия II была установлена рядом с ласнамяэской церковью иконы Божией Матери ”Скоропослушница” в 2012 году. Под воздействием балтийских ветров и осадков бетонные плиты на постаменте памятника со временем потрескались, а поверхность скульптуры патриарха требовала очистки от наносных загрязнений.
В ходе продлившихся 10 дней реставрационных работ бетонные плиты были приведены в порядок и заново покрашены, а скульптурное изображение — очищено и обновлено. Под основанием памятника был установлен дополнительный слой гидроизоляции.
”Считаю, что пора задуматься о том, какие еще монументы и памятники могли бы появиться в крупнейшем районе Таллинна. Недавно управой Ласнамяэ был инициирован проект ”музей Ласнамяэ”, в рамках которого мы планируем, в том числе, и начать искать идеи для создания новых памятников в нашем районе”, — добавил старейшина.
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