В Ласнамяэ отметят Международный женский день серией концертов

В пятницу, 6 марта, в 19.00 на большой сцене культурного центра ”Линдакиви” с праздничной концертной программой под названием ”О любви…” выступит музыкант и актер Тимур Иликаев со своей группой ”Партизаны”. ”Музыканты исполнят лирические песни о любви на шести языках — русском, эстонском, английском, французском, испанском и итальянском”, — сказала заместитель старейшины Ласнамяэ Елена Калбина. ”А в субботу, 7 марта управа Ласнамяэ приглашает сениоров на вечер танцев”, — добавила она.

Субботняя дискотека в стиле ретро начнется в 18:00 в танцевальном зале на первом этаже культурного центра ”Линдакиви”. В этот весенний вечер на танцполе прозвучат зажигательные хиты из 70-80-х годов. Вход на мероприятия свободный.

В день праздника, 8 марта в 15.00 на большой сцене культурного центра выступит эстонская певица Сиири Кянд с концертной программой ”Какого цвета любовь!”. Билеты можно приобрести на месте за час до начала концерта, стоимость билета — 5 евро.

Кроме того, различные тематические мероприятия в честь праздника пройдут и в молодежном центре Ласнамяэ. Сегодня в 16.30 и в пятницу, 6 марта в 16.00 работники молодежного центра проведут для ребят мастер-классы по созданию коллажа к празднику 8 марта. Участие в мастер-классах бесплатное.

Дополнительную информацию о бесплатных мероприятиях управы Ласнамяэ можно получить по телефону 6457715.