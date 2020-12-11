В Ласнамяэ откроют мемориальную доску в память о Густаве Эрнесаксе
В субботу, 12 декабря, в 13.00 в микрорайоне Сикупилли состоится открытие мемориальной доски эстонскому дирижеру и композитору Густаву Эрнесаксу.
В субботу, 12 декабря, в 13.00 в микрорайоне Сикупилли состоится открытие мемориальной доски эстонскому дирижеру и композитору Густаву Эрнесаксу.
”Помимо композиторской и дирижёрской деятельности, Густав Эрнесакс также выполнял роль бессменного организатора Певческих праздников, под руководством которого они проходили в XX веке. Хормейстер является легендарной фигурой в истории эстонской музыки и культуры, а одна из его песен — народным гимном Эстонии”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. ”Управа Ласнамяэ хочет увековечить память великого дирижера, установив памятную табличку в том месте, где будущий мэтр провел часть своего детства”, — добавил Владимир Свет.
Мемориальную доску, посвященную эстонскому хоровому дирижеру, композитору и педагогу Густаву Эрнесаксу установят в микрорайоне Сикупилли, куда в начале 1910-х годов его семья переехала из деревни Перила прожила несколько последующих лет. Мероприятие, приуроченное к открытию памятной доски, состоится в день рождения композитора, 12 декабря в 13.00 по адресу Ласнамяэ, 2. В церемонии примет участие смешанный хор K.O.O.R. и хор мальчиков Национальной оперы Эстония под управлением Рауля Талмара, также прозвучат памятные речи. Мероприятие открыто для публики и пройдет с соблюдением всех мер предосторожности, связанных с эпидемией коронавируса.
Выдающийся дирижер Густав Эрнесакс станет вторым, чье имя увековечат памятной доской на фасаде здания в Ласнамяэ. Первую мемориальную доску открыли в минувшую субботу по адресу Викерласе, 20 в память о митрополите Корнилии.
Мемориальная табличка будет установлена в рамках проекта ”Музей Ласнамяэ”. Цель этого проекта в популяризации истории района Ласнамяэ как среди его жителей, так и всех таллиннцев. При этом управа района ждёт предложений относительно того, кому еще могли бы быть посвящены устанавливаемые в районе мемориальные доски. Присылать идеи с пометкой ”мемориальная доска” можно на электронную почту управы — lasnamae@tallinnlv.ee. Комиссия рассмотрит поступившие предложения и наиболее удачные найдут со временем воплощение на фасадах района.
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