В Ласнамяэ откроется рождественская площадь Линдакиви

”Загораются последние световые украшения и инсталляции района к главным зимним праздникам, завершаются подготовительные работы на рождественской площади Линдакиви, которая на несколько недель станет самым атмосферным красивым местом для досуга всей семьи на свежем воздухе”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. ”Мы сознательно избегаем массовых мероприятий и создаем рождественскую площадь как место, где каждый в удобное ему время сможет прогуляться и насладиться приходом Рождества”,- отметил Владимир Свет.

Откроется рождественская площадь в пятницу, 18 декабря, в 16.00. Гости смогут насладится выступлениями, угоститься глёгом и пипаркооками, а дети смогут поиграть в различные игры с аниматорами, покататься на карусели и познакомится с Дедом Морозом.

Рождественская площадь будет открыта в определенные дни — 18-20 и 24-27 декабря, а также 6-9 января. По выходным и в праздничные дни площадь будет открыта с 14.00 до 16.00, а в рабочие — с 16.00 до 18.00.

В разные дни работы рождественской площади Линдакиви детей порадуют сказочные персонажи и аниматоры, небольшие театральные представления, игры и мастер классы. Запланированы получасовые выступления музыкальных коллективов. Будет открыт домик Деда Мороза с почтовым ящиком, куда каждый сможет опустить свое письмо или список пожеланий. По субботам самые маленькие посетители смогут насладиться ездой на пони, а в день открытия рождественской площади, 24 декабря и 7 января покататься на карусели. Также в эти дни гостям предложат популярные угощения всех таллиннских ярмарок — ароматный безалкогольный глинтвейн, пряные печенья пипаркооки и другие сладости. В зависимости от дней программа будет меняться.

Все главные праздничные события Ласнамяэ пройдут на открытом воздухе с соблюдением мер предосторожности ввиду распространения коронасирусной инфекции. Всех пришедших на рождественскую площадь Линдакиви попросят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. При отсутствии маски работники управы предоставят гостю средство индивидуальной защиты.