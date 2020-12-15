В Ласнамяэ откроется рождественская площадь Линдакиви
В пятницу, 18 декабря у елки возле центра культуры «Линдакиви» впервые откроется рождественская площадь, которая станет основным местом праздничных действий в этом году в Ласнамяэ.
В пятницу, 18 декабря у елки возле центра культуры «Линдакиви» впервые откроется рождественская площадь, которая станет основным местом праздничных действий в этом году в Ласнамяэ.
”Загораются последние световые украшения и инсталляции района к главным зимним праздникам, завершаются подготовительные работы на рождественской площади Линдакиви, которая на несколько недель станет самым атмосферным красивым местом для досуга всей семьи на свежем воздухе”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. ”Мы сознательно избегаем массовых мероприятий и создаем рождественскую площадь как место, где каждый в удобное ему время сможет прогуляться и насладиться приходом Рождества”,- отметил Владимир Свет.
Откроется рождественская площадь в пятницу, 18 декабря, в 16.00. Гости смогут насладится выступлениями, угоститься глёгом и пипаркооками, а дети смогут поиграть в различные игры с аниматорами, покататься на карусели и познакомится с Дедом Морозом.
Рождественская площадь будет открыта в определенные дни — 18-20 и 24-27 декабря, а также 6-9 января. По выходным и в праздничные дни площадь будет открыта с 14.00 до 16.00, а в рабочие — с 16.00 до 18.00.
В разные дни работы рождественской площади Линдакиви детей порадуют сказочные персонажи и аниматоры, небольшие театральные представления, игры и мастер классы. Запланированы получасовые выступления музыкальных коллективов. Будет открыт домик Деда Мороза с почтовым ящиком, куда каждый сможет опустить свое письмо или список пожеланий. По субботам самые маленькие посетители смогут насладиться ездой на пони, а в день открытия рождественской площади, 24 декабря и 7 января покататься на карусели. Также в эти дни гостям предложат популярные угощения всех таллиннских ярмарок — ароматный безалкогольный глинтвейн, пряные печенья пипаркооки и другие сладости. В зависимости от дней программа будет меняться.
Все главные праздничные события Ласнамяэ пройдут на открытом воздухе с соблюдением мер предосторожности ввиду распространения коронасирусной инфекции. Всех пришедших на рождественскую площадь Линдакиви попросят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. При отсутствии маски работники управы предоставят гостю средство индивидуальной защиты.
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