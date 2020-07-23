В Ласнамяэ откроется новый магазин обуви

”Спрос со стороны розничных торговцев на торговые площади в нашем центре чрезвычайно высок, и мы приложили много усилий для того, чтобы привлечь лучших арендаторов и предложить нашим клиентам те магазины розничной торговли и рестораны общественного питания, которые они хотят посещать. Расширение выбора общественного питания в Lasnamäe Centrum уже давно являлось нашим приоритетом, и мы рады видеть, что как MYSUSHI, так и BURGER KING были очень хорошо приняты,” — сказал Рубен Горнишев, член правления, Capfield.

Ведущая европейская сеть магазинов обуви DEICHMANN откроет свой пятый магазин в Эстонии в Lasnamäe Centrum. Гигант розничной торговли обувью имеет более 4000 магазинов в 27 странах Европы и США. Магазин DEICHMANN в Lasnamäe Centrum будет занимать площадь в 380 квадратных метров, на его прилавках будет около 15 000 пар обуви, также в магазине будет работать персонал из 8 человек. В честь открытия клиенты могут рассчитывать на 20% скидку на обувь в магазине Lasnamäe Centrum DEICHMANN с 30 июля до 3 августа.