В Ласнамяэ объявлен конкурс на создание суперграфики
Управа и молодёжный центр Ласнамяэ объявили конкурс эскизов для создания суперграфики на подстанции по адресу Калевипоя, 8. Конкурс продлится до 14 августа.
Управа и молодёжный центр Ласнамяэ объявили конкурс эскизов для создания суперграфики на подстанции по адресу Калевипоя, 8. Конкурс продлится до 14 августа.
”Суперграфикой называют легальное уличное искусство, которое, в отличие от граффити, согласовано с владельцем недвижимости и делает внешний вид здания привлекательным. Именно в Ласнамяэ, на стенах бетонного тоннеля в конце Лаагна теэ в 2013 году по инициативе активной молодёжи появилась первая легальная суперграфика. Символично, что конкурс для создания очередного объекта уличного искусства объявляется именно сейчас, когда упомянутый тоннель готовится к сносу. Мы ожидаем, что молодые художники предложат своё видение будущего внешнего вида трансформаторной станции по адресу Калевипоя, 8, которое находится рядом с домом кружков по интересам ”Линдакиви””, — пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Конкурс пройдет в несколько этапов: до 14 августа участникам конкурса необходимо прислать свои эскизы рисунков, затем молодёжный центр совместно с молодёжью и молодёжными работниками отберут лучшие работы и представит решение оформления на утверждение городским архитекторам.
Победителям конкурса предоставят право реализовать свой эскиз на трансформаторной подстанции по адресу Калевипоя, 8. Оформление строения пройдёт в рамках Дней Ласнамяэ в конце августа. Материалы и инструменты для воплощения идеи финалистам предоставят организаторы.
В конкурсе могут участвовать как простые ребята, так и художники-любители или профессиональные мастера любого возраста. Каждый участник может прислать неограниченное количество вариантов, главное условие — работа должна быть оригинальной задумкой автора. Утверждённые работы будут воплощены в жизнь в сотрудничестве с художниками и местной молодёжью. После завершения конкурса будет проведено народное голосование, победители которого получат призы от молодёжной организации Shokkin Group и магазина Spekter.
Заявки и эскизы работ принимаются по электронной почте на адрес lasnamae@noortekeskus.ee. В письме просят указать имя и фамилию автора, название рисунка и 1-2 предложения с описанием работы, предполагаемый размер, телефон и адрес электронной почты автора.
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