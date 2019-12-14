В Ласнамяэ объявлен дополнительный сбор опасных отходов

В воскресенье по Ласнамяэ будет курсировать специальная подвижная станция по сбору опасных и проблемных отходов. У жителей района будет дополнительная возможность бесплатно сдать бытовой мусор, который по своим свойствам представляет опасность для окружающей среды и здоровья человека и требуют специального метода обработки.

В ходе рейда по сбору отходов будут принимать: батарейки и аккумуляторы (в том числе кислоты), остатки масел и масляные фильтры, просроченные лекарства, краски, лаки, растворители и клеи, садовые ядохимикаты и удобрения, фото- и другая бытовая химия, содержащие ртуть отходы, лампы дневного света, отходы электроники и другого электрооборудования.

Отходы рядом с домом можно будет сдать в 5 пунктах с 10:00 до 13:10 согласно графику остановок специальной подвижной станции:

∙ 10.00-10.30 перед Кярбери, 4

∙ 10.40-11.10 у Вирби, 20

∙ 11.20-11.50 на площадке перед Пунане, 63 и 65 (со стороны улицы Вилисуу)

∙ 12.00-12.30 парковка Паэ, 80

∙ 12.40-13.10 парковка Палласти, 30a (рядом с остановкой Асундусе)

Опасные отходы также можно сдать на городских станциях приёма отходов. Дополнительную информацию можно найти по ссылке www.tallinn.ee/othod и на карте http://arcg.is/0z9jvj.