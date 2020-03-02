В Ласнамяэ нарушена работа интернета STV

Сегодня утром в столичном районе Ласнамяэ часть клиентов STV осталось без интернета.
Как сказали на инфолинии STV, они в курсе проблемы и занимаются ее решением.
По предварительным данным, услуга будет восстановлена в течение часа.
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