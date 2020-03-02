В Ласнамяэ нарушена работа интернета STV

Сегодня утром в столичном районе Ласнамяэ часть клиентов STV осталось без интернета.
Как сказали на инфолинии STV, они в курсе проблемы и занимаются ее решением.
По предварительным данным, услуга будет восстановлена в течение часа.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Сроки инкубационного периода коронавируса: Китай поставил точку
Очевидец об унесенных в Черное море детях
В Китае сообщили новые подробности о коронавирусе: они пугают
Мать и дочь уволились из-за стриптиза в морге на 23 февраля