В Ласнамяэ наконец-то установили светофор на опасном перекрестке

”Число пешеходов на пересечении Ю. Смуули теэ и улицы Лийкури в последние годы увеличилось. Поскольку на Ю. Смуули теэ, которая имеет по две полосы в оба направления, движение транспорта интенсивное, пересечение нерегулируемого перекрестка вызвало беспокойство у многих местных жителей. Новое решение сделает переход улицы более безопасным как для пешеходов, так и для водителей”, — прокомментировал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. Старейшина также отметил, что новый регулируемый пешеходный переход находится в зеленом коридоре Ласнамяэ, который в будущем соединит две большие зеленые зоны района.

Ю. Смуули теэ является одной из самых оживленных дорог в районе Ласнамяэ, а одноименный мост через Лаагна теэ является одним из крупнейших в районе. В последние годы транспортная нагрузка на перекресток значительно возросла. Дорога используется грузовыми машинами для движения в порт и обеспечивает хороший доступ к Таллиннской окружной дороге и Лаагна теэ. Также Ю. Смуули теэ активно используется жителями и гостями города во время мероприятий на Певческом поле.

Установка светофора на перекрёстке Ю. Смуули теэ и улицы Лийкури была заказана Таллиннским транспортный департаментом. Строительные работы выполнили фирмы KiirWarren. KL OÜ и AS Signaal TM. Стоимость объекта составила 72 400 евро.