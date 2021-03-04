В Ласнамяэ начнут бесплатно раздавать маски

”Ситуация с распространением коронавируса стала критической. Каждый из нас должен максимально сократить контакты и носить маску в любых общественных местах. Поэтому мы в очередной раз предлагаем менее защищенным группам населения возможность получить бесплатные маски. Кроме того, с новой недели работники управы будут доставлять маски в почтовые ящики тех квартирных товариществ, где много случаев заражения коронавирусом”, — прокомментировал ситуация старейшина района Владимир Свет.

Комплекты бесплатных масок предназначены для многодетных семей и одиноких родителей, прописанных в Ласнамяэ. Многодетной семьёй считается семья, в которой есть не менее трёх детей.

Выдача масок будет происходить начиная с 10 марта по рабочим дням с 10.00 до 16.00 в управе района Ласнамяэ (Палласти, 54) и культурном центре Линдакиви (Я. Коорти, 22). Многодетные семьи будут получать по 2 комплекта масок, в каждом из которых будет по 50 масок, одинокие родители по 1 такому же комплекту.

Управа просит всех, кто придет для получения бесплатных масок, соблюдать безопасную дистанцию и пользоваться масками в помещении. Приходить просят лишь здоровых людей, не испытывающих симптомов коронавирусной инфекции и не являющимися близкоконтактными.

С начала новой недели управа начнет также распределение масок в тех квартирных товариществах, где наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Маски будут помещаться в почтовые ящики в пачках по 10 штук по предварительной договоренности с квартирным товариществом. Кроме того, товариществам будут предложены бесплатные средства для дезинфекции поверхностей в подъездах и лифтах.

”Надо понимать, что на сегодняшний день заболевшие коронавирусом есть практически во всех квартирных товариществах нашего района. Если Вы обнаружите маску у себя в почтовом ящике, значит Вам нужно быть особенно внимательными и стараться ограничивать свои контакты и внимательно следить за своим здоровьем”, — добавил Владимир Свет.