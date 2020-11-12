В Ласнамяэ начинается реконструкция семейной игровой площадки на улице Вормси
В ходе работ на площадке будут оборудованы пять игровых зон разного назначения.
В ходе работ на площадке будут оборудованы пять игровых зон разного назначения.
”Игровая площадка на улице Вормси — одна из самых востребованных в районе, и ее реконструкция отражает нашу общую цель — привести в порядок имеющиеся возможности для проведения досуга на свежем воздухе. Весной мы демонтировали около 36 пришедших в негодность площадок, а в ближайшее время начнем строительство семейной площадки в парке Кивила. Стоит отметить, что новые площадки проектируются таким образом, чтобы подходящее занятие здесь смогли найти жители всех возрастов”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Cвет.
Всего на игровой площадке построят пять предназначенных для посетителей разных возрастов и интересов игровых зон: площадку для малышей и детей с особыми потребностями, семейную игровую площадку, игровую зону для детей постарше, уличный тренажерный зал и зону для настольного тенниса.
В этом году планируется провести подземные техносети, демонтировать имеющиеся игровые элементы, осуществить земельные работы и проложить дорожки с покрытием. При наступлении неблагоприятной погоды работы будут продолжены весной следующего года.
”Изначально работы планировалось провести в весенне-летний период, но проектировочные работы затянулись. Что и понятно, ведь мы меняем не только устаревший инвентарь, но и соответствующие коммуникации. Свою роль в отсрочке проекта сыграла и ситуация с коронавирусом. Приятно сознавать, что на сегодняшний день все конкурсы проведены и проект выходит на конечную стадию”, — добавил Свет.
Пешеходные дорожки на площадке спроектированы в соответствии со сложившейся траекторией движения. По сторонам дорожек разместятся шесть зон со скамейками. Рядом с баскетбольной площадкой будет возведена зона со скамейками-гамаками. Помимо этого, проект также предусматривает обновление разметки на существующей баскетбольной площадке с асфальтовым покрытием и установку между игровыми зонами стоянок для велосипедов.
Рядом с игровыми зонами новой площадки будут установлены инфотаблички с информацией о правилах поведения и контактными данными службы спасения и фирмы-оператора площадки.
Реконструкционные работы по заказу Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства осуществит Infrarod OÜ. Договорной срок выполнения работ — 15 мая 2021 года.
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