В Ласнамяэ начинается конкурс самых красивых рождественских окон

”В преддверии самых главных зимних праздников хочется видеть больше света как в своих домах, так и на улицах города. Постепенно к встрече нового года световыми гирляндами, яркими инсталляциями и мерцающими рождественскими ёлками украшается Ласнамяэ. Поскольку новогоднее оформление района преображает не только его внешний вид, но и влияет на настроение людей, мы обращаемся ко всем жителям Ласнамяэ, особенно проживающим на нижних этажах многоквартирных домов, с просьбой оформить праздничной световой иллюминацией окна своих квартир. Это поможет создать праздничную атмосферу не только для себя, но для людей, идущих домой, бегущим по делам или просто проходящим по улице”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. ”Мы просим присылать фотографии праздничных окон районной управе, и мы вместе с ласнамяэсцами выберем самое яркое и праздничное решение уходящего года”, — добавил Владимир Свет.

Принять участие в конкурсе можно до 31 декабря, отправив сделанную с улицы фотографию оформленного окна квартиры или целого дома в Ласнамяэ на электронную почту lasnamae@tallinnlv.ee с пометкой ”конкурс” и указав адрес дома. Отправлять заявки могут как сами жители украшенных квартир, так и, в случае целого ряда окон многоквартирного дома — председатели квартирных товариществ. От каждого участника принимается одна дигитальная фотография в хорошем качестве. Дополнительную информацию можно получить по телефону 645 7739.

Путем народного голосования, которое пройдет в Facebook, среди всех фотографий участников будут выбраны три наиболее красиво оформленных окна, расположенных преимущественно на нижних этажах жилых домов. Открытое голосование пройдет уже в новом году, с 4 по 13 января 2021. Победители будут объявлены 15 января.

Конкурсанты, занявшие три первых места, получат памятные призы от управы Ласнамяэ.

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