В Ласнамяэ началось строительство первого драйв-ин ресторана KFC

Новый KFC драйв-ин расположится перед гипермаркетом Lasnamäe Prisma на перекрестке улиц Лаагна и Мустакиви. В густонаселенном районе Ласнамяэ ресторан сможет обслуживать до 500 автомобилей каждый день.

”Мы рады начать сотрудничество с Capfield, в рамках которого мы построим еще один всемирно известный ресторан жареной курицы, первый ресторан KFC с возможностью драйв-ин в Таллине и первый отдельностоящий ресторан KFC в странах Балтии. У KFC есть много различных форматов и проектов ресторанов, которые вписываются во все возможные условия. Мы стремимся работать с местными жителями и предприятиями, чтобы сделать нашу курицу доступной в городах по всей стране. Каждый новый KFC приносит с собой ряд местных инвестиций — в рабочие места, в современное оформление ресторанов, а также в долгосрочное сотрудничество с местными партнерами, нацеленное на достижение реальных позитивных результатов в каждом сообществе и городе,” — сказал Маури Дорбек, член правления, Apollo Group.

”Разработка проекта открытия первого ресторана KFC в Таллинне с возможностью драйв-ин — важное достижение для Capfield. Это отличное дополнение к торговому району Ласнамяэ. Рестораны быстрого питания всегда хорошо работали в наших центрах, и KFC — это бренд, которым постоянно интересуются наши клиенты,” — сказал Рубен Горнишев, член правления, Capfield.

Capfield продолжает расширять и улучшать торговый район Lasnamäe. За последние десять лет Capfield построил большой магазин Bauhaus, гипермаркет Lasnamäe Prisma, а 2 года назад дополнительно расширил торговый центр, добавив туда новые магазины и развлечения, такие как Petcity и современный спортивный клуб Lemon Gym. Вместе с этим Capfield постоянно работает над привлечением новых арендаторов в Lasnamae Centrum: Pepco, Takko, Flying Tiger и скоро — Deichmann.