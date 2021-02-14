В Ласнамяэ начала свою работу ”Трамвайная почта”

Жителей просят оставлять письма и записки, делиться воспоминаниями и ожиданиями, связанными с трамваем на Лаагна теэ, а также опытом использования общественного транспорта в целом. Традиционный формат бумажных писем знаком людям старшего поколения, которые помнят момент строительства канала и планы по запуску трамвая, и любопытен для молодежи, которой будет интересно поучаствовать в бумажной переписке. Полученные сообщения будут оцифрованы, данные и идеи будут использованы в исследовательских целях, а также переданы в коллекцию виртуального музея района Ласнамяэ.

Ранее почтовые ящики, как художественная интервенция и метод коммуникации с локальными сообществами, зарекомендовали себя в других городах. Похожие акции уже проводились в разных районах Москвы, нью-йоркском Квинсе, берлинском Моабите и краковском Заболотье.

Рассказывают Александра Янченко и Антон Польский, художники и инициаторы проекта: ”Исследование проходит в рамках международного исследовательского проекта ”Общественный транспорт как общественное пространство”. Ранее мы уже использовали почтовые ящики как метод сбора пожеланий жителей, как способа вовлечения местного населения в общественную жизнь. Ждем всех жителей Ласнамяэ к участию. Пожалуйста, делитесь своими воспоминаниями, интересными или курьезными историями, произошедшими с вами в общественном транспорте. Нам интересен ваш опыт”.

Акция ”Трамвайная почта” проходит в рамках художественного исследования трамвая на Лаагна теэ, как части истории района Ласнамяэ. Организаторы акции исследовательский проект PUTSPACE и НКО Ласнаидея. Проект поддерживает Управа района Ласнамяэ.

Подробнее о проекте: https://www.facebook.com/laagnatramm