01.12.2019, 10:46

В Ласнамяэ на пешеходном переходе сбили подростка


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Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustusFoto: Ilmar Saabas

В субботу утром в столичном районе Ласнамяэ автомобиль сбил 15-летнего парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

30 октября в 11:16 возле Варраку, 14 в Таллинне 39-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota Avensis на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 15-летнего молодого человека.

Пострадавшего доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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