В Ласнамяэ на пешеходном переходе сбили подростка

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Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus Foto: Ilmar Saabas

В субботу утром в столичном районе Ласнамяэ автомобиль сбил 15-летнего парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу.