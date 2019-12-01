01.12.2019, 10:46
В Ласнамяэ на пешеходном переходе сбили подростка
В субботу утром в столичном районе Ласнамяэ автомобиль сбил 15-летнего парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
В субботу утром в столичном районе Ласнамяэ автомобиль сбил 15-летнего парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
30 октября в 11:16 возле Варраку, 14 в Таллинне 39-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota Avensis на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 15-летнего молодого человека.
Пострадавшего доставили в Таллиннскую детскую больницу.
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