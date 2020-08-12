В Ласнамяэ на неделе построят 9 новых дорожных порогов. Смотрите где

”Создание искусственных неровностей из асфальтобетона поможет успокоить движение на внутриквартальных дорогах, где любители быстрой езды нередко подвергают опасности пересекающих дорогу пешеходов. Места установки ”лежачих полицейских” были выбраны на основании поступивших от жителей предложений. В дальнейшем для повышения безопасности дорожного движения в районе установка подобных конструкций будет продолжена”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В первую очередь работы пройдут на дорогах по адресу Ляэнемере теэ, 62 и Линнамяэ теэ, 43 и 45, ул. Паасику, 4, ул. Катлери, 9, ул. Лойтсу 1-4 и Паекааре, 66, а затем дорожные пороги появятся между Петербури теэ 8 и 14, на улице Паасику, 7 и Петербури теэ, 26.

Строительные работы носят передвижной характер, в районе проведения работ действуют временные ограничения движения транспорта. Просим всех соблюдать временные меры регулирования дорожного движения.

Всего по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства на улицах Таллинна будет установлено 87 асфальтовых порогов. Работы осуществляет фирма AS TREF Nord. Стоимость работ составляет 307 000 евро. Срок окончания — сентябрь 2020 года.