В Ласнамяэ на Ляэнемере и Линнамяэ теэ начались ремонтные работы
Сегодня, 20 июля, в районе Ласнамяэ приступят к восстановительному ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров на Ляэнемере и Линнамяэ теэ.
Сегодня, 20 июля, в районе Ласнамяэ приступят к восстановительному ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров на Ляэнемере и Линнамяэ теэ.
”В ходе работ обновят асфальтовое покрытие на соединительной дороге Ляэнемере теэ и Линнамяэ теэ. Также заменят асфальтовое покрытие на пешеходных дорожках по обе стороны Линнамяэ теэ”, — пояснил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. Старейшина добавил, что в ходе восстановительного ремонта заменят разрушенные бордюрные камни, установят новые указатели дорожного движения и восстановят озеленение.
Управа района просит участников дорожного движения следить за дорожными знаками и отнестись к временным неудобствам c пониманием. Работы планируется завершить в сентябре.
Строительные работы были заказаны Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства. Работы по ремонту выполнит фирма Viamer Grupp OÜ. Надзор за строительными работами со стороны владельца выполнит TPJ Inseneribüroo OÜ.
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