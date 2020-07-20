В Ласнамяэ на Ляэнемере и Линнамяэ теэ начались ремонтные работы

”В ходе работ обновят асфальтовое покрытие на соединительной дороге Ляэнемере теэ и Линнамяэ теэ. Также заменят асфальтовое покрытие на пешеходных дорожках по обе стороны Линнамяэ теэ”, — пояснил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. Старейшина добавил, что в ходе восстановительного ремонта заменят разрушенные бордюрные камни, установят новые указатели дорожного движения и восстановят озеленение.

Управа района просит участников дорожного движения следить за дорожными знаками и отнестись к временным неудобствам c пониманием. Работы планируется завершить в сентябре.

Строительные работы были заказаны Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства. Работы по ремонту выполнит фирма Viamer Grupp OÜ. Надзор за строительными работами со стороны владельца выполнит TPJ Inseneribüroo OÜ.

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